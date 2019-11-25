МИД Финляндии: нельзя проводить «Хельсинки-2» до урегулирования конфликта в Украине

Обсуждать новые инициативы по обеспечению безопасности в Европе до урегулирования конфликта в Украине нельзя, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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Вопрос об инициативе «Хельсинки-2» был адресован главе финской дипломатии в связи с тем, что летом 1975 года в столице Финляндии были подписаны Хельсинкские соглашения — заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (предшественник ОБСЕ), который установил принципы современного обеспечения безопасности в Европе.

Документ закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой войны, в нем изложены принципы взаимоотношений между государствами, в том числе принципы нерушимости границ; территориальной целостности государств; невмешательства во внутренние дела иных государств и др.

«Немного преждевременно обсуждать подобные инициативы до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт в Украине, — заявил Хаависто. — Например, вопрос о проведении саммита по аналогии с тем, который состоялся в Финляндии. Этот шаг должен последовать за исполнением минских сошлашений и полным урегулированием конфликта на Донбассе. Только после этого мы сможем развивать зону безопасности ОБСЕ на основе ее принципов».

Александр Лукашенко и другие высокопоставленные чиновники на протяжении последних лет активно продвигают инициативу провести масштабную встречу лидеров европейских государств, чтобы заново выработать и закрепить принципы обеспечения безопасности в Европе. Белорусские официальные лица называют этот возможный процесс «Хельсинки-2».