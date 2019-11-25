Студенты ЕГУ вышли на пикеты в Вильнюсе

25 ноября студенты Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) начали серию пикетов в Вильнюсе у представительств ключевых доноров вуза с требованием повлиять на ситуацию в университете.

Пикеты будут проходить ежедневно в течение недели у зданий представительства Еврокомиссии в Литве, посольства Швеции, Министерства иностранных дел Литвы.​

Президент Студенческого представительства ЕГУ Сабина Алиева отметила, что студенты обеспокоены неясной позицией администрации вуза, выстроенной по принципу игнорирования их голосов.

«Мы вынуждены признать, что в нашем университете применяются авторитарные методы, которые противоречат принципам приверженности европейским демократическим ценностям. Мы выстраиваем свою позицию на основе принципа студентоориентированности, который подразумевает, в частности, включение студенческого сообщества в управляющие структуры университета», — заявила Сабина Алиева.

Студенческое представительство выдвинуло общему собранию совладельцев, управляющему совету и ректору ЕГУ ряд требований: отменить ужесточение финансовых правил для студентов; вернуть решающий голос студенческому и академическому сообществу во всех органах управления; сделать кадровую политику ЕГУ прозрачной; сделать выборы в сенат ЕГУ открытыми и вернуть ему полномочия, сообщает БелаПАН .

По информации Алиевой, 4 октября в университете прошла встреча студентов с администрацией ЕГУ. После этого Студенческое представительство подготовило и передало руководству вуза письменные предложения по вопросу прозрачности кадровой политики. Затем состоялось еще несколько встреч студентов и администрации.

Глава Студенческого представительства отметила, что администрация университета дала четко понять, что «продуктивный и учитывающий голос студенческого сообщества диалог больше невозможен».

По ее словам, студенческое сообщество не считает больше переговоры с администрацией и управляющим советом университета эффективным способом решения проблем в силу игнорирования либо критики. Поэтому студенты готовы выйти на диалог с донорами ЕГУ, членами общего собрания совладельцев и членами управляющего совета университета, отметила Алиева.

В первых пикетах приняли участие четыре человека: два — у МИДа и два — у посольства Швеции. «Реакция на пикет была, но не та, на которую мы рассчитывали, — сказала Алиева. — Из МИДа выходили представители, но они не подходили к ребятам, только из посольства Швеции вышла представитель дипмиссии, выслушала нашу позицию, сказала, что помнит о письме [переданном 4 октября], оно направлено в Стокгольм. К сожалению, это вся реакция на данный момент».