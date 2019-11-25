МИД Финляндии: в ЕС уважают решение Беларуси об углубленной интеграции с Россией

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Страны Европейского союза уважают решение Беларуси об углубленной интеграции с Россией, заявил министр иностранных дел Финляндии. 


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Тему белорусско-российских отношений глава финской дипломатии затронул, отвечая на вопрос, разделяет ли он опасения, что в результате углубленной интеграции Беларусь может потерять независимость. 

«Мы обсуждали [на переговорах с белорусским руководством] вопрос о России в разных контекстах, в том числе в контексте украинской ситуации, — сказал Хаависто. — Мы также задавали вопросы о перспективах Беларуси применительно к развитию отношений с Россией и Европейским союзом. Наш посыл состоит в том, что каждая страна вправе самостоятельно выбирать своих партнеров, выбирать сектора сотрудничества со своими зарубежными партнерами. Все уважают выбор Беларуси».

Пекка Хаависто также отметил, что если Беларусь заинтересована в развитии отношений с ЕС, то и ЕС будет готов развивать отношения, как, например, в сфере упрощения визовых процедур.

Хаависто и его шведская коллега Анн Линде находятся с официальным визитом в Беларуси. 25 ноября они провели переговоры с главой МИД Владимиром Макеем и Александром Лукашенко.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Беларусь-Россия Персона: Пекка Хаависто

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