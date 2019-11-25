Лукашенко пояснил, почему в белорусском парламенте нет прозападных оппозиционеров

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Министры иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто на переговорах с Александром Лукашенко 25 ноября в Минске интересовались, почему в парламенте нет прозападных оппозиционеров, рассказал белорусский лидер на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым.


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Прошедшие в Беларуси парламентские выборы стали одной из тем встречи с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии. Об этом Лукашенко рассказал, когда посол России Дмитрий Мезенцев «отметил успешное проведение электоральной кампании», сообщает БелаПАН.

«Вы так думаете. А вот они начали говорить: «Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом ни одного». Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?» — заявил Лукашенко.

«Я говорю: вы им не давайте деньги, — продолжил он. — Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?»
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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Александр Лукашенко Анн Линде Пекка Хаависто Антон Алиханов Дмитрий Мезенцев

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