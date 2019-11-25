Лукашенко: Калининград — это наша область

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 Калининградская область не просто важный и перспективный торгово-экономический партнер Беларуси, «это географически и исторически очень близкая область», заявил Александр Лукашенко 25 ноября в Минске на встрече с ее губернатором Антоном Алихановым.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу [Путину] часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: «Я не против». А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине — оказалось, что «неправильно» сделали. Тем не менее таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Антон Алиханов Город: Калининград

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