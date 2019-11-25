Фотофакт. Житель столицы хранил у себя галлюциногенные грибы

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Сотрудники милиции задержали 28-летнего минчанина. Дома у него обнаружено около 50 грамм грибов, содержащих в себе психоактивные вещества псилоцин и псилоцибин.

В момент задержания при себе у молодого человека имелась фольгированная трубка с нагаром марихуаны, а в личном авто — остатки марихуаны. Он признался, что дома держит грибы, содержащие в себе психотропные вещества.

Выяснилось, что дикорастущие грибы парень нашел в лесу недалеко от Минска. По его словам, собрал он их исключительно для личного употребления, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

На данный момент устанавливается причастность мжучины к распространению наркотических средств другим лицам.
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Тэги: галлюциногенные грибы Город: Минск

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