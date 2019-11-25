Минчанин обвиняется в жестоком убийстве больной матери

Заводской районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о жестоком убийстве женщины.

6 августа 2019 года в одной из квартир дома по проезду Голодеда было обнаружено тело 53-летней женщины с многочисленными повреждениями. В квартире проживали мать и сын. Сотрудники милиции задержали 34-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства.

Установлено, что сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с вечера 2 августа по вечер 5 августа в ходе конфликта нанес женщине многочисленные удары руками, ногами, а также различными предметами, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Оказалось, что женщина страдала хроническим заболеванием тазобедренных суставов, была беспомощна и не могла оказать сопротивление. В ходе следствия установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.