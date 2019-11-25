Главам МИД Финляндии и Швеции передана просьба не открывать визы членам избирательных комиссий трех округов

Главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде в рамках визита в Минск 25 ноября встретились с представителями белорусского гражданского общества и политической оппозиции.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов сообщил, что встреча прошла в шведском посольстве. По его словам, приглашенные участники обсудили свое видение ситуации в связи с прошедшими выборами в Палату представителей, поделились впечатлениями об отношении к правам человека в Беларуси, свободе слова, правам ЛГБТ, рассказали о сложностях развития политической системы, сообщает БелаПАН .

Политик передал дипломатам список членов участковых и окружных избирательных комиссий минского Коласовского, Брестского-Восточного и Брестского-Пограничного округов с просьбой не открывать им визы в свои страны.

«Я передал их с пожеланием, что раз идет диалог, то не до санкций, но если из-за формализма и бюрократии появятся проблемы с получением визы, это будет хороший и симметричный ответ на фальсификации», — сказал Игорь Борисов, отметив, что будет передавать эти списки и другим дипломатам.

Он отметил, что экономическое сотрудничество очень важно, однако без политической либерализации и соответствующего законодательства масштабные инвестиции невозможны.