В Минске могут ввести проездные на 30 и 60 минут

«Минсктранс» изучает возможность введения проездных билетов на 30 и 60 минут для оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Краткосрочные проездные предоставят возможность совершать неограниченное количество пересадок на любой вид наземного транспорта в течение указанного времени. О стоимости таких проездных пока неизвестно, сообщают «Минск-Новости».

Рассматривается два варианта реализации идеи: либо при наличии технической возможности такие проездные будут записываться на карты БСК, либо это будут билеты на бумажном носителе.