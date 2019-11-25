В Минске могут ввести проездные на 30 и 60 минут
«Минсктранс» изучает возможность введения проездных билетов на 30 и 60 минут для оплаты проезда в городском общественном транспорте.
Краткосрочные проездные предоставят возможность совершать неограниченное количество пересадок на любой вид наземного транспорта в течение указанного времени. О стоимости таких проездных пока неизвестно,
Рассматривается два варианта реализации идеи: либо при наличии технической возможности такие проездные будут записываться на карты БСК, либо это будут билеты на бумажном носителе.