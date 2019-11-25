В Минске могут ввести проездные на 30 и 60 минут

/ Общество
Просмотров: 36

«Минсктранс» изучает возможность введения проездных билетов на 30 и 60 минут для оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Краткосрочные проездные предоставят возможность совершать неограниченное количество пересадок на любой вид наземного транспорта в течение указанного времени. О стоимости таких проездных пока неизвестно, сообщают «Минск-Новости».

Рассматривается два варианта реализации идеи: либо при наличии технической возможности такие проездные будут записываться на карты БСК, либо это будут билеты на бумажном носителе.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: проездные

Другие материалы на эту тему:

В Москве три месяца ловили изготовителей фальшивых проездных

В Москве три месяца ловили изготовителей фальшивых проездных

Метро переходит на бесконтактные проездные

Метро переходит на бесконтактные проездные

В Москве раскрыта сеть распространителей фальшивых проездных

В Москве раскрыта сеть распространителей фальшивых проездных