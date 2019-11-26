26 ноября в Беларуси облачно с прояснениями

26 ноября на территории Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями.

В отдельных районах страны может идти небольшой снег, местами — слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -3..+3°C.

В Минске синоптики не прогнозируют существенных осадков, также в некоторых местах могут быть слабые туман и гололед. Ожидается, что температура воздуха утром составит -2..-4°C, максимальная днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.