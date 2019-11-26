В Беларуси выросла стоимость подписки на ведущие издания

Стоимость подписки на ведущие белорусские газеты на первую половину 2020 года увеличилась на 5—12% по сравнению со второй половиной 2019 года. Основные региональные издания подорожали на 5—30%.

Фото pixabay.com

Стоимость полугодовых комплектов «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязды» увеличилась на 5,7% (с 56,46 до 59,70 рубля), «Народной газеты» — на 6% (с 44,70 до 47,40), «Рэспублікі» — на 6,4% (с 52,44 до 55,80), «Сельской газеты» — на 9,1% (с 50,34 до 54,90), «Знамени юности» — на 5,9% (с 25,56 до 27,06), «7 дней» — на 5% (с 29,94 до 31,44 рубля), сообщает БелаПАН .

«Белорусская военная газета» увеличила стоимость подписки на 0,8% (с 44,94 до 45,30 рубля), милицейская «На страже» — на 6,9% (с 25,14 до 26,88). Белорусский выпуск «Аргументов и фактов» подорожал на 6,1% (с 38,50 до 40,85), «Комсомольской правды» — на 4,5% (со 111 до 116 рублей).

Подписная цена на «Белорусы и рынок» уменьшилась на 39,8% (с 56,05 до 33,74 рубля) — из-за перехода с еженедельного на ежемесячный выпуск. «Народная воля» подорожала на 12,4% (с 45,36 до 51 рубля), «БелГазета» — на 8,8% (с 56,02 до 60,95).

Цена полугодовой подписки на газету «Прессбол» увеличилась на 0,7% (со 154,91 до 155,95 рубля), «Спортивная панорама» — не изменилась (110 рублей).

Выросла стоимость подписки на крупные областные газеты: «Мінскую праўду» — на 6,6% (с 45,60 до 48,60 рубля), «Гродзенскую праўду» — на 4,9% (с 49,20 до 51,60), «Гомельскую праўду» — на 5,5% (с 53,40 до 56,34), «Зарю» (Брест) — на 6,6% (с 45,60 до 48,60), «Могилевскую правду» — на 30,5% (с 43,09 до 56,22), «Витебские вести» — на 4,7% (с 41,80 до 43,78). «Рэгіянальная газета» (Минская и Гродненская области) подорожала на 8,9% (с 27 до 29,40 рубля).

Разнонаправленно изменилась подписная цена российских изданий. К примеру, «Аргументы недели» стоят больше на 6,7% (40,02 рубля вместо 37,49), «Ведомости» — на 1,4% (221,76 вместо 218,64), «Литературная газета» — на 8,1% (44,92 вместо 41,55), «Правда» — на 11,1% (70,32 вместо 63,30).

«Российская газета» подешевела на 9,1% (с 254,10 до 230,94 рубля), «Известия» — на 8,4% (с 204,24 до 187,08), «Спорт-экспресс» — также на 8,4% (с 286,98 до 262,92).

Украинская парламентская газета «Голос Украины» стала дороже на 6,3% (245,82 против 231,18), «Казахстанская правда» — дешевле на 2% (412,53 против 421 рубля за полугодовой комплект).

За последний год стоимость подписки на «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязду» выросла на 11,8%, «7 дней» — на 10,8%, «Народную газету» — на 6%, «Рэспубліку» — на 6,4%, «Народную волю» — на 18,1%, «БелГазету» — на 24,1%, «АиФ» — на 12,5%, «Прессбол» — на 3,3%, «Спортивную панораму» — не изменилась. «Комсомольская правда» подорожала на 5,5%. Рост стоимости подписки на большинство изданий превышает индекс потребительских цен.