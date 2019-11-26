Внимание! В Могилевской области пропал ребенок!

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В агрогородке Полыковичи Могилевской области пропал ребенок 2005 года рождения, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел»​.
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Тэги: пропал ребенок Город: Могилев

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