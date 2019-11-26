Внимание! В Могилевской области пропал ребенок! 26.11.2019 / 08:05 / Происшествия Просмотров: 532 A- A+ В агрогородке Полыковичи Могилевской области пропал ребенок 2005 года рождения, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел». Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: пропал ребенок Город: Могилев Другие материалы на эту тему: Без хеппи-энда. Как искали Ваню Волошина В Любашках уже сутки не могут найти двухлетнего Ваню Волошина «Мы привозили ясновидящих». Поиски Максима Мархалюка продолжаются «Всё, что могли, мы прочесали». Поиски Максима Мархалюка длятся уже месяц