Мнение диетолога: какой завтрак лучше всего?

Австралийский диетолог поделилась рекомендацими о том, что лучше всего употреблять в пищу на завтрак.

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По мнению Сьюзи Барелл, самое худшее — завтракать питой, так как она способствует повышению уровня глюкозы в крови, а также содержит до 80 г углеводов на 100 г продукта, сообщает 7news .

Лучше всего употреблять на завтрак гранолу или хлопья без сахара с добавлением греческого йогурта, небольшого количества меда и ягод.

Также хороший вариант завтрака — тосты с яичницей, овощами и беконом. Однако бекон необходимо совмещать с цельнозерновым хлебом из-за высокого наличия жира в нем.