Кибермошенники в «Одноклассниках» похищают деньги с банковских карт пенсионеров
В Беларуси участились случаи воровства денег с платежных карт пенсионеров, ставших жертвами обмана в «Одноклассниках».
В частности, за последние несколько дней в Узденском районе четыре пожилые женщины лишились денег с карточек. Заместитель начальника ОРПСВТ УВД Миноблисполкома Николай Ковалев рассказал о том, что в «Одноклассниках» к ним приходили сообщения от виртуальных друзей с информацией о том, что Беларусбанк разыгрывает среди держателей платежных карт «Бархат» денежные призы.
При этом они просили сообщить данные платежных карт. Женщины соглашались на помощь собеседников и сообщали данные, а в дальнейшем с их карт-счетов исчезали деньги.
Пресс-служба МВД
В зависимости от полученной информации мошенники похищают деньги путем переводов на другие счета с использованием реквизитов платежной карты либо через интернет-банкинг.
Николай Ковалев отметил, что пенсионеры более доверчивы и не обладают серьезными знаниями по кибербезопасности, поэтому преступники стали использовать их в качестве жертв.