Кибермошенники в «Одноклассниках» похищают деньги с банковских карт пенсионеров

В Беларуси участились случаи воровства денег с платежных карт пенсионеров, ставших жертвами обмана в «Одноклассниках».

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В частности, за последние несколько дней в Узденском районе четыре пожилые женщины лишились денег с карточек. Заместитель начальника ОРПСВТ УВД Миноблисполкома Николай Ковалев рассказал о том, что в «Одноклассниках» к ним приходили сообщения от виртуальных друзей с информацией о том, что Беларусбанк разыгрывает среди держателей платежных карт «Бархат» денежные призы.

При этом они просили сообщить данные платежных карт. Женщины соглашались на помощь собеседников и сообщали данные, а в дальнейшем с их карт-счетов исчезали деньги.

Пресс-служба МВД сообщает , что в таких случаях способы обмана известны — злоумышленники взламывают аккаунты (страницы) пользователей социальных сетей либо создают их копии, после чего рассылают от их имени сообщения, связанные с передачей персональных данных. Это могут быть данные платежных карт, остатки денежных средств на счетах, номера мобильных телефонов, привязанных к интернет-банкингу, одноразовые СМС-коды и паспортные данные.

В зависимости от полученной информации мошенники похищают деньги путем переводов на другие счета с использованием реквизитов платежной карты либо через интернет-банкинг.

Николай Ковалев отметил, что пенсионеры более доверчивы и не обладают серьезными знаниями по кибербезопасности, поэтому преступники стали использовать их в качестве жертв.