Беларусь и Украина обсудят реализацию проекта водного пути из Балтийского в Черное море

Беларусь и Украина до конца года проведут переговоры по реализации проекта водного пути Е40.

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Договоренность достигнута на встрече премьер-министров Беларуси и Украины Сергея Румаса и Алексея Гончарука в Лондоне. Сергей Румас отметил, что водный путь Е40 — это крупный инфраструктурный проект, который Беларусь должна реализовать вместе с Украиной, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Румас предложил украинскому коллеге проработать и другие конкретные совместные проекты для роста экономик двух стран, сообщает БелаПАН .

«Ситуация в экономике Беларуси стабильная — низкая инфляция, достаточный уровень ЗВР, однако по ВВП не растем, это проблема. Поэтому надо думать, что вместе делать с братской Украиной, чтобы мы и вы росли быстрее», — заметил премьер-министр.

Как сообщали Naviny.by, по территории Беларуси, Польши и Украины может быть проложен водный путь Е40, связывающий Балтийское море с Черным, через Вислу, Припять и Днепр. Проект был разработан в 2013 году Морским институтом в Гданьске в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина», финансируемой Евросоюзом. Он призван активизировать торговлю между тремя соседними странами.