В Полоцком районе при пожаре спасли мужчину

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В Ветрино Полоцкого района на улице Октябрьской возник пожар в жилом деревянном доме.

В момент возникновения пожара хозяин дома находился внутри. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вынесли мужчину из задымленной веранды и передали медикам, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

После осмотра мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги». Пламя повредило в доме кровлю, потолочное перекрытие и стены. Причина пожара устанавливается.
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Тэги: пожар Город: Полоцк

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