В Полоцком районе при пожаре спасли мужчину

В Ветрино Полоцкого района на улице Октябрьской возник пожар в жилом деревянном доме.

В момент возникновения пожара хозяин дома находился внутри. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вынесли мужчину из задымленной веранды и передали медикам, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

После осмотра мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги». Пламя повредило в доме кровлю, потолочное перекрытие и стены. Причина пожара устанавливается.