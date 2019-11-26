Мощное землетрясение произошло в Албании
26 ноября в Тиране, Албания, произошло самое сильное за последние 30 лет землетрясение.
Геологическая служба США (USGS) сообщила, что наиболее сильные толчки наблюдались в Тиране — магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр подземных толчков расположился недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от Тираны. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, сообщает
В Тиране и Дурресе тряслись дома, кирпичи и части стен падали на автомобили. Согласно официальным данным, были повреждены почти 300 жилых домов.
Премьер-министр страны Эди Рама в связи со случившимся инцидентом отменил рабочую поездку в США и вернулся в столицу.