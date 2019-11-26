Подросток под видом девушки вымогал деньги у виртуального друга
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15-летний подросток под вымышленным именем зарегистрировался в одной из соцсетей. От имени привлекательной девушки он стал переписываться с 23-летним парнем, жителем Ивацевич.
Завоевав доверие, подросток узнал от молодого человека сведения личного характера и стал требовать деньги за молчание. Таким cпособом подозреваемый успел получить около 300 рублей,
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 208 УК РБ (Вымогательство).