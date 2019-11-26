Подросток под видом девушки вымогал деньги у виртуального друга

/ Происшествия
Просмотров: 106

15-летний подросток под вымышленным именем зарегистрировался в одной из соцсетей. От имени привлекательной девушки он стал переписываться с 23-летним парнем, жителем Ивацевич.

Фото pixabay.com

Завоевав доверие, подросток узнал от молодого человека сведения личного характера и стал требовать деньги за молчание. Таким cпособом подозреваемый успел получить около 300 рублей, сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 208 УК РБ (Вымогательство).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вымогательство Город: Ивацевичи

Другие материалы на эту тему:

Бывший боевик «банды Морозова» приговорен к 9 годам колонии за вымогательство

Бывший боевик «банды Морозова» приговорен к 9 годам колонии за вымогательство

В Гомеле бывший «морозовец» опять взялся за старое

В Гомеле бывший «морозовец» опять взялся за старое

1000 долларов за свободу

1000 долларов за свободу

Флирт на грани фола. Как мошенники зарабатывают на инстинктах

Флирт на грани фола. Как мошенники зарабатывают на инстинктах