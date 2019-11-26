27 ноября Лукашенко уезжает с рабочим визитом в Кыргызстан

27 и 28 ноября состоится рабочий визит президента Беларуси в Кыргызстан, где он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На пленарном заседании примут участие главы внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко выступит на саммите с основными предложениями белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных сегментах. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписание ряда документов.

Также на полях саммита президент Беларуси проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами.