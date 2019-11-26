МАЗ планирует привлечь 3 млн долларов от продажи токенов на криптоплатформе

25 ноября МАЗ начал проведение ICO — первичного размещения токенов на инвестиционной онлайн-платформе Finstore.by, дочерней компании «Банка БелВЭБ».

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Для приобретения доступны цифровые знаки (токены) ОАО «МАЗ», номинированные в долларах. Объем размещаемых токенов — 3 млн долларов. Токены можно приобрести до 30 ноября 2020 года.

Цена одного токена — 100 долларов, сообщила пресс-служба «Банка БелВЭБ». У него есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Ставка доходности для инвестора составляет 5,5% годовых, срок — три года (полуторогодовая оферта). Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца.

Инвестором может выступить любое физическое лицо — резидент Республики Беларусь. Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе Finstore.by и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек, и у участника появится возможность инвестировать в токены, сообщает БелаПАН .

Платформа Finstore.by предназначена для привлечения инвестиций предприятиями всех сфер экономики через введение в оборот собственных цифровых активов с фиксированной доходностью для инвестора. Посредством платформы компании-заказчики могут выпускать, размещать токены, инвесторы – осуществлять простое и выгодное вложение средств. Токены созданы с использованием информационной сети блокчейн.