Адвокат журналиста Чуденцова ожидает предъявления обвинения 27-28 ноября

Владелец и главный редактор новостного сайта by24.org Владимир Чуденцов, скорее всего, останется на время следствия под стражей в Бресте. Его адвокат Александр Галиев ожидает, что с ним в ближайшее время свяжутся представители Следственного комитета.

Владимир Чуденцов

«Предположительно, сегодня Владимира перевели в СИЗО и скоро должны пригласить нас для предъявления обвинения и проведения допроса», — отметил адвокат.

По мнению Александра Галиева, скорее всего, Владимира Чуденцова оставят на все время ареста в Бресте, сообщает БелаПАН .

«Я не ожидаю его перевода в Минск, потому что есть место совершения преступления, где идет предварительное расследование. В дальнейшем в рамках Следственного комитета следователь может передать это дело в Минск. Но вероятнее всего, расследоваться оно все-таки будет в Бресте по территориальному признаку», — отметил адвокат.

Защитник ожидает, что обвинение может быть предъявлено 27-28 ноября. «Сегодня дело передадут в Следственный комитет, определят, какой район его будет вести, назначает следователя и потом оповестят меня», — сказал он.

Адвокат подтвердил, что при задержании в личных вещах Чуденцова было найдено 0,87 грамма марихуаны. Информацией о том, что и в каком количестве оперативники нашли в ходе обыска квартиры, где проживает журналист, Александр Галиев пока не владеет.

Как сообщали Naviny.by, Чуденцова задержали вечером 21 ноября в пункте пропуска Брест — Тересполь на белорусско-польской границе во время таможенного контроля.