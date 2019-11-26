В Гродно насмерть сбили женщину. Требуется установить личность

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23 ноября около 19.00, напротив дома №2 по ул. Индурское шоссе в Гродно, в результате ДТП от полученных тяжких телесных повреждений скончалась женщина. Ее личность до сих пор не установлена.





Ее приметы: на вид 45-50 лет, рост около 165-170 см, волос короткий, тёмного цвета. Была одета: на шее обмотан платок розового цвета в полоску розовых тонов с бахромой на двух противоположных друг другу сторонах, куртка матерчатая розового цвета ниже пояса, свитер серо-зелёного цвета, майка белого цвета с длинным рукавом и сине-серо-чёрным рисунком, брюки чёрного цвета, ботинки чёрного цвета со светлой подошвой, сообщает УВД Гродненкого облисполкома.

Граждан, которым что-либо известно о погибшей, просьба сообщить в милицию по телефонам: 8-0152-797805, 8-0152-797997, 8-015-797896 или 102.
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Тэги: ДТП смерть человека Город: Гродно

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