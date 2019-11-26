Лукашенко — спортсменам: деньги и земельные участки надо требовать после победы

/ Спорт
Просмотров: 410

26 ноября, на торжественной церемонии во Дворце Независимости, президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ.

Во время обращения глава государства выразил мнение, что спортсмены должны соревноваться прежде всего ради победы, а не ради денег.

«Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Если нет результата, что можно сказать людям?» — воскликнул Александр Лукашенко. 
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: спортсмены Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

В Лапоровичах горды тем, что их соседкой будет Домрачева

В Лапоровичах горды тем, что их соседкой будет Домрачева

Марина Арзамасова и Василий Кириенко признаны лучшими спортсменами года по версии БелаПАН

Марина Арзамасова и Василий Кириенко признаны лучшими спортсменами года по версии БелаПАН

Топ-10 белорусских спортсменов — долларовых миллионеров

Топ-10 белорусских спортсменов — долларовых миллионеров

Инфографика: в 2009 году белорусские спортсмены выиграли 527 медалей

Инфографика: в 2009 году белорусские спортсмены выиграли 527 медалей