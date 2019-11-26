Лукашенко — спортсменам: деньги и земельные участки надо требовать после победы

26 ноября, на торжественной церемонии во Дворце Независимости, президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ.

Во время обращения глава государства выразил мнение, что спортсмены должны соревноваться прежде всего ради победы, а не ради денег.

«Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Если нет результата, что можно сказать людям?» — воскликнул Александр Лукашенко.