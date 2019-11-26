Лукашенко: Домрачева просила разрешения уехать в Китай

Знаменитая биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева просила разрешения уехать на тренерскую работу в Китай.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

Об этом заявил Александр Лукашенко 26 ноября во время вручения государственных наград спортсменам и тренерам сборной по гребле на байдарках и каноэ.

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Дарья Домрачева возглавила женскую сборную Китая, а главным тренером сборной стал ее супруг именитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

Звездная пара будут готовить китайских биатлонистов к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.