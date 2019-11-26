Средняя зарплата в Минске выросла до 1542 рублей

По данным Белстата, в октябре 2019 года начисленная средняя зарплата в Минске составила 1541,6 рубля, что на 25,4 рубля, или на 1,7% больше, чем в сентябре.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года увеличилась на 5,7%, сообщает БелаПАН .

Самую высокую зарплату в столице в октябре получили IT-специалисты. Так, средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 4355,4 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4348,9 рубля; воздушного транспорта — 3133,7; телекоммуникационной сферы — 2067,1; нефтепереработки — 2071,4; химической промышленности — 2060,5; финансового и страхового сектора — 2022,9; оптовики — 1818,1; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1786,9; ученые — 1709,5 рубля.

Самая низкая зарплата в Минске была у работников библиотек, архивов, музеев (802,8 рубля) и социальных работников (829,7 рубля).

В октябре 2019 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 1325,4 рубля; в строительстве — 1580,6; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1336,9; розничной торговле — 1198,4; образовании — 995,3. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1149,6 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 936,6 рубля. В Брестской области средняя зарплата составила 979,6 рубля, в Витебской — 954,1 рубля, Гомельской — 1015,1 рубля, Гродненской — 980,5 рубля, Минской — 1125,2 рубля.