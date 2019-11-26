Литва отказалась от участия в консультациях в Финляндии по безопасности БелАЭС

Литва не будет участвовать в предложенных Финляндией трехсторонних консультациях с Беларусью по вопросам обеспечения безопасности строящейся Белорусской АЭС, сообщила советник литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите в утреннем интервью радиостанции Ziniu Radijas, передает новостной портал Delfi .

Она заявила, что БелАЭС «не является двусторонним вопросом в отношениях между Литвой и Беларусью или между Финляндией и Беларусью». Советник литовского президента полагает, что подобные консультации должны проводиться на уровне ЕС и белорусских регулирующих органов в сфере ядерной безопасности, сообщает БелаПАН .

Скайсгирите убеждена, что безопасность БелАЭС является проблемой для всего Евросоюза, поэтому Литва хотела бы, чтобы в ее решение были вовлечены регуляторы в области энергетики всех стран ЕС. «Мы хотим более широкого участия, в том числе финского регулятора, так же как и регуляторов других стран ЕС», — подчеркнула она.

Ранее Naviny.by сообщали, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, посещавший Беларусь с официальным визитом, сообщил, что эксперты из Беларуси и Литвы приглашены в Финляндию для обсуждения вопросов ядерной безопасности строящейся Белорусской АЭС в трехстороннем формате.