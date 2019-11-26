Потребление тепловой энергии в Беларуси значительно превышает стандарты ЕС

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Основу жилого фонда Беларуси составляют многоквартирные дома, которые потребляют в среднем вдвое больше тепловой энергии, чем в странах ЕС. Такие данные приводятся в материалах для членов информационно-пропагандистских групп госорганизаций, которые подготовила Академия управления при президенте.

Фото cirefice.me

В материалах, основанных на сведениях Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Государственного комитета по стандартизации, говорится, что уровень потребления тепловой энергии жилым фондом Беларуси существенно превышает стандарты ЕС, сообщает БелаПАН.

«Многоквартирные жилые дома, построенные до 1996 года, составляют более 80% жилого фонда в стране. Они потребляют тепловой энергии в среднем примерно в два раза больше по сравнению с современными жилыми зданиями, стандарты теплоизоляции которых аналогичны действующим в странах ЕС», — говорится в материалах.

Там сообщается, что большинство квартир в таких домах не оснащены приборами индивидуального учета тепловой энергии и термостатическими регуляторами.

«Жильцы не могут самостоятельно регулировать температуру в комнатах, и это приводит к ненужному расходу тепловой энергии, особенно в относительно теплые месяцы отопительного сезона», — констатируют специалисты академии. В связи с этим они обращают внимание, что «важным направлением повышения энергоэффективности жилых домов является тепловая модернизация».

В сентябре текущего года в Беларуси был принят президентский указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», который дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию, получив рассрочку оплаты до 15 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства. В 2020—2025 годах долю государства в Гродненской и Могилевской областях профинансируют Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк.

 
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Тэги: тепловая модернизация жилья Беларусь-ЕС

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