Возле Шабанов «Фольксваген» сбил на дороге пьяную пару

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека случилось недалеко от столичного микрорайона Шабаны.

ДТП произошло глубокой ночью на Смиловичском тракте.

Как предварительно отмечает Госавтоинспекция, 21-летний минчанин на сбил 37-летнего мужчину и его 31-летнюю спутницу. Оба получили травмы разной степени тяжести.

В ГАИ отметили, что пара в момент аварии находилась в нетрезвом состоянии. Также на них не было фликеров (отметим, что совсем недавно по всей Беларуси проводилась акция «Время стать заметным!».
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Тэги: ДТП Город: Минск

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