Область повышенного атмосферного давления принесет в Беларусь мокрый снег и дождь

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В среду, 27 ноября, погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В некоторых регионах выпадут осадки — мокрый снег и дождь. Кое-где сгустится туман, ожидается гололед.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью 0..-6°С;
  • максимальная днем -2..+3°С (по юго-западу воздух прогреется до +4..+6°С).

Атмосферное давление будет падать.
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Тэги: погода мокрый снег

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