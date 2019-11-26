Лукашенко выразил благодарность австрийским властям за прием в Вене

Александр Лукашенко направил благодарственные письма президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, главам Австрийской народной партии Себастьяну Курцу и Нацсовета Вольфгангу Соботке «за теплый прием и гостеприимство, оказанные белорусской делегации во время официального визита в Австрию».

Фото пресс-службы президента

Официальный визит Лукашенко в Австрию состоялся 11-12 ноября.

«Высоко оцениваю атмосферу открытости и взаимного уважения, в которой прошли переговоры в Вене, — говорится в письме к Ван дер Беллену. — Обсуждение широкого круга тем подтвердило наличие значительного потенциала развития белорусско-австрийских отношений в разных отраслях и заинтересованность сторон в углублении взаимовыгодного сотрудничества».

Лукашенко поблагодарил Курца за «содержательную беседу, которая прошла в традиционно теплой и доброжелательной атмосфере». Он отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.

«С удовлетворением отмечаем неизменную близость наших взглядов на многочисленные вызовы, которые стоят перед обеими странами и Европой в целом, и пути их решения, а также глубокую взаимную заинтересованность в развитии белорусско-австрийского сотрудничества, в том числе в отрасли экономики, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Надеюсь на продолжение нашего дружелюбного диалога и всегда буду рад приветствовать Вас на белорусской земле».

Лукашенко также рассчитывает на развитие межпарламентского взаимодействия. Как сообщает пресс-служба, он поддержал инициативу председателя Национального совета Австрии Вольфганга Соботки по созданию в австрийском парламенте депутатской группы по связям с Национальным собранием Беларуси.

«Считаю, что наше совместное участие в белорусско-австрийском экономическом форуме убедительно подтвердило готовность политического руководства обеих стран содействовать расширению двусторонних деловых связей и стало важным сигналом бизнесу», — отметил официальный белорусский лидер.