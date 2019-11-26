МОК настроен решительно: Россию могут отстранить от Олимпиад

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Международный олимпийский комитет не намерен мириться с фактами допинга в спорте и готов принимать самые жесткие дисциплинарные меры.


Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио и лишить проведения Евро-2020

В частности, МОК поблагодарил Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за тщательно проведенное расследование нарушений российской стороной требований антидопингового кодекса — манипуляциях с допинг-пробами ряда российских спортсменов, которые ВАДА затребовала для независимого анализа.

Также МОК призвал Москву предоставить международным экспертам подлинные данные по всем эпизодам, на основании которых международное агентство выступило с предложением об отстранении России.

МОК заявил, что поддержит самые жесткие санкции за манипуляции с российскими данными по допингу, пишет Би-би-си.
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Тэги: МОК допинг

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