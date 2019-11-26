МОК настроен решительно: Россию могут отстранить от Олимпиад

Международный олимпийский комитет не намерен мириться с фактами допинга в спорте и готов принимать самые жесткие дисциплинарные меры.

В частности, МОК поблагодарил Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за тщательно проведенное расследование нарушений российской стороной требований антидопингового кодекса — манипуляциях с допинг-пробами ряда российских спортсменов, которые ВАДА затребовала для независимого анализа.

Также МОК призвал Москву предоставить международным экспертам подлинные данные по всем эпизодам, на основании которых международное агентство выступило с предложением об отстранении России.