Платт: Лукашенко очень конкурентоспособен на льду

Канадский белорус Джефф Платт счиает, что сборная президента Беларуси является сильной командой, которая выигрывала матчи даже у минского «Динамо».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Он рассказал, что Лукашенко «очень конкурентоспособен на льду, и у него сильная команда».

Как заявил Платт, сборная президента «играла против минского "Динамо", и мы были посрамлены. В таких играх обычно стараются получать удовольствие, но тут все было всерьез. Как мне помнится, мы проиграли в несколько шайб».