Платт: Лукашенко очень конкурентоспособен на льду

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Канадский белорус Джефф Платт счиает, что сборная президента Беларуси является сильной командой, которая выигрывала матчи даже у минского «Динамо».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Он рассказал, что Лукашенко «очень конкурентоспособен на льду, и у него сильная команда».

Как заявил Платт, сборная президента «играла против минского "Динамо", и мы были посрамлены. В таких играх обычно стараются получать удовольствие, но тут все было всерьез. Как мне помнится, мы проиграли в несколько шайб».

Нападающий национальной сборной Беларуси считает, что это очень хорошо, когда главы государств (в частности, Лукашенко и Путин) занимаются хоккеем, пишет allhockey.ru.
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Тэги: команда президента Персона: Джефф Платт

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