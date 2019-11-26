Платт: Лукашенко очень конкурентоспособен на льду
Канадский белорус Джефф Платт счиает, что сборная президента Беларуси является сильной командой, которая выигрывала матчи даже у минского «Динамо».
Он рассказал, что Лукашенко «очень конкурентоспособен на льду, и у него сильная команда».
Как заявил Платт, сборная президента «играла против минского "Динамо", и мы были посрамлены. В таких играх обычно стараются получать удовольствие, но тут все было всерьез. Как мне помнится, мы проиграли в несколько шайб».
Нападающий национальной сборной Беларуси считает, что это очень хорошо, когда главы государств (в частности, Лукашенко и Путин) занимаются хоккеем, пишет