Беларусь-ЕС: политические отношения улучшаются, товарооборот падает

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Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го снизился.

По данным Национального статистического комитета, падение в торговле зафиксировано на уровне 9,2%.

Экспорт товаров в ЕС в январе-сентябре к аналогичному прошлогоднему периоду сократился на 17,3% до 6 млрд 436,5 млн долларов (увеличение в январе-сентябре 2018-го составляло 42,6%), импорт — вырос на 3% до 5 млрд 286,2 млн (+9,8%). Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе—сентябре 2019 года составило 1 млрд 150,3 млн долларов.

Из общего объема экспорта в январе-сентябре 2019 года на долю стран ЕАЭС приходилось 43,4% (в январе-сентябре 2018-го — 40,7%), из них на долю России — 40,5% (37,8%), ЕС — 26,2% (30,7%), остальных стран — 30,4% (28,6%). Импорт из стран ЕАЭС составил 56,3% общего объема импорта (в январе-августе 2018 года — 59,4%), из них из России — 55,9% (59,1%), стран ЕС — 18,6% (18,1%), остальных стран — 25,1% (22,5%).

В январе-сентябре текущего года зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций со 198 странами. Товары поставлялись на рынки 171 государства, импортировалась продукция из 182 стран.

В топ-10 основных торговых партнеров Беларуси за указанный выше период вошли: Россия — 48,7% (от всего объема товарооборота), Украина — 8,3%, Китай — 6,2%, Германия — 4,2%, Великобритания — 3,9%, Польша — 3,7%, Литва — 2,1%, Нидерланды — 1,7%, Бразилия и Казахстан — по 1,3%.

Экспорт товаров в Россию по итогам девяти месяцев 2019 года составил 9 млрд 948,1 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем в январе-сентябре 2018-го, импорт из России — 15 млрд 890,2 млн (на 5,1% меньше).

В Великобританию экспортировано товаров на 1 млрд 855,2 млн долларов (на 19,1% меньше), импортировано — на 212,4 млн (на 6% меньше).

Объем экспорта в Украину составил 3 млрд 149,3 млн долларов (+1,8%), импортировано в Беларусь товаров на 1 млрд 243,5 млн (+18,6%).

В Нидерланды экспортировано товаров на 574,8 млн долларов (-53,1%), импортировано — на 309,5 млн (+38,3%).

Экспорт в Германию составил 972,2 млн долларов (-10,9%), импорт — 1 млрд 261,4 млн (-5,9%).

Объем экспорта в Литву снизился до 801,6 млн долларов (-6,4%), импорта — увеличился до 286,9 млн (+18,4%).

В Китай экспортировано товаров на 544,5 млн долларов (на 79,3% больше), импортировано из Китая — на 2 млрд 728,8 млн (+19,7%).

Экспорт в Польшу составил 983,6 млн долларов (-2,6%), импорт — 986,5 млн (+12,1%).

В Латвию экспорт составил 328,4 млн долларов (-15,9%), импорт — 67,6 млн (+1,8%).

Экспорт в Италию составил 76,6 млн долларов (-13,6%), импорт — 569,2 млн (-0,9%).

Экспорт в США составил 157,4 млн долларов (-11,8%), импорт — 502,2 млн (+62,8%).

Объем экспорта во Францию вырос до 82,2 млн долларов (+69,1%), импорта — до 258,9 млн (+8,8%).

Экспорт в Турцию снизился до 102,5 млн долларов (-32,2%), импорт — до 550,5 млн (-8,5%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с ЕС сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение товарооборота составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов.
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Тэги: внешняя торговля

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