«БПС-Сбербанк» вошел в число лучших банков мира по итогам премии Global Finance

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«БПС-Сбербанк» вошел в число лучших банков мира в сфере валютно-обменных операций. Победителей премии авторитетного журнала Global Finance объявили в Нью-Йорке. Лучшие банки выбирали по результатам анализа финансовых рынков в 113 странах.

Белорусский банк победил в номинации «Лучший провайдер услуг валютно-обменных операций в Беларуси».

Американское издание сделало свой выбор на основе шести ключевых факторов: объем транзакций, рыночная доля, глобальное покрытие, обслуживание клиентов, конкурентные цены и инновации. Большую роль также играли успехи банка в повышении эффективности, снижении рисков и оптимизации расходов. При этом учитывалось мнение аналитиков, руководителей компаний и специалистов.

Председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов

«Банк подтвердил свои высокие позиции на рынке валютно-обменных операций и международных транзакций. Это касается как повышения качества и скорости обслуживания, так и расширения географии и возможностей. В частности, недавно мы открыли доступ к операциям в 10 эксклюзивных для страны валютах, в том числе в хорватских кунах, сербских динарах, турецких лирах и сингапурских долларах. Наша страна является участником мировых экономических процессов, и от банка ждут высокого уровня валютного обслуживания и минимизации рисков», подчеркнул председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов.
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Тэги: БПС-Сбербанк Global Finance Персона: Игорь Меркулов

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