Мозырские спасатели достали семимесячного ребенка из металлического «плена»

В Мозыре утром работники местного РОЧС пришли на помощь малышу.

Как сообщается, в МЧС позвонили родственники ребенка и сообщили, что на него упал стул — голова мальчика оказалась между прутьями.

26 ноября 2019 в 10-59 спасателям поступило сообщение о том, что по адресу: г. Мозырь, ул. Пролетарская, голова ребенка застряла в стуле, самостоятельно извлечь голову не может.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента отжали струны и смогли достать голову ребенка из металлического плена.