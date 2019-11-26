Минские власти изменили главное место празднования Нового года
Столичные власти рассказали некоторые подробности празнования в новогоднюю ночь.
По словам руководителя управления культуры Мингорисполкома Александра Шестакова, в этом году власти города решили устроить главные новогодние гуляния не у Дворца спорта, а на Октябрьской площади, пишет
Чиновник отметил, что концерт ведущих белорусских исполнителей начнется в 23:30 и завершится в 04:00.
Всего в столице будут организованы 24 площадки, на которых можно будет «побалдеть», как недавно сказал первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, до трех-четырех часов утра.
В тоже время, отметил он, праздничный фейерверк состоится по традиции у Дворца спорта и начнется в 01:30.
Столичные власти обещают, что шоу продлится 11 минут: «Планируется использовать большой ассортимент разнообразных современных пиротехнических изделий мировых производителей».