Средняя зарплата бюджетников в октябре выросла на 1,1%

В бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная заработная плата выросла.

По данным Белстата, в октябре она составила 894,5 рубля (это на 9,9 рубля, или на 1,1% больше, чем в сентябре).

Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—октябре 2019 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом увеличилась на 7,5%, в октябре по сравнению с сентябрем 2019 года — на 0,6%.

Для сравнения: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-октябре 2019 года составила 1073,7 рубля, в том числе в октябре — 1123,4 рубля, что на 14,9 рубля, или на 1,3% больше, чем в сентябре 2019 года.

1 сентября были увеличены зарплаты бюджетникам: ставка первого разряда — на 12,6%, с 36,4 до 41 рубля. В целом на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно 300 млн рублей до конца нынешнего года.

В 2020 году, согласно предварительной оценке властей, расходы на выплату заработной платы бюджетникам могут увеличиться на 1,4 млрд рублей.

Проект консолидированного бюджета на будущий год предусматривает, что на оплату труда работников бюджетных организаций будет направлено 10,1 млрд рублей.