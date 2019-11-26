Полоцкая милиция наградила детей, спасших ребенка от педофила

Полоцкие подростки были удостоены благодарности и сертификатов Дома торговли. Так были оценены их гражданские действия по поимке педофила.

Фото gorod214.by

История уходит в апрель, когда восьмиклассницы Диана Сачек, Злата Дягель и Милена Орел во время прогулки у реки Полота они в кустах заметили мужчину, у которого на коленях сидела полуобнаженная девочка. Подростки подняли шум, а мужчина попытался скрыться, пишет gorod214.by.

В ходе преследования они вызвали на помощь поддержку — Максима Бубнова, Тимофея Карасева, Марка Лешенко, Гасана Гусейнова, Рената Хамзаева, Владислава Шпета и Дениса Макаевича.

«Ребята задавали мужчине вопросы: что именно он делал с маленькой девочкой, куда направляется. Один из парней позвонил отцу и рассказал о случившемся. Школьник попросил вызвать милицию и информировал взрослых, где находится подозреваемый. Злоумышленника удалось задержать с помощью взрослого, установить которого в ходе следствия не удалось», — сообщила официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

После задержания выяснилось, что мужчина причастен к совершению аналогичного преступления в феврале 2017-го в Минском районе.