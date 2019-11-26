БАТЭ и минское «Динамо» устроили тролинг

Чемпионат Беларуси по футболу еще не завершился, а медалисты и обладатели «деревянных» медалей уже известны.

После 29-го тура стало известно, что чемпионом-2019 стало брестское «Динамо», серебро досталось БАТЭ, а бронза — «Шахтеру».

После того, как борисовчане впервые за многие годы утратили трон, в микроблоге минчан появилось сообщение: «Добро пожаловать в наш клуб, мы заждались!» (речь шла о клубе бывших чемпионов). Тролинг-сообщение было обращено к БАТЭ.

В Борисове не стали долго думать и ответили также смешно.

Привет, жДуны. А у вас завиДное терпение. Мы здесь проездом. — FC BATE Borisov (@FCBATE) 26 ноября 2019 г.

24 ноября в матче 29-го тура брестское «Динамо» на своем стадионе обыграло «Витебск» и за тур до окончания чемпионата оформило титул, прервав 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ.