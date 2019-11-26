C госсектором будет разбираться уже новый парламент

Проект закона о госсекторе может быть подготовлен и внесен в парламент в 2020 году.

Как сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, отвечая на вопросы БелаПАН в кулуарах Белорусско-швейцарского делового совета 26 ноября в Минске, такой документ было принято решение подготовить с учетом китайского опыта.

«Цель разработки этого документа у нас заключалась в том, чтобы четко регламентировать сферы, где возможно создание и функционирование госпредприятий. Второе важное направление — определить принципы ликвидации, санации и банкротства госпредприятий», — пояснил Крутой.

К настоящему времени, отметил он, подготовлена концепция проекта закона о госсекторе. Занимался разработкой концепции законопроекта о госсекторе Государственный комитет по имуществу совместно с Министерством экономики.

Отвечая на вопрос о том, когда концепция может трансформироваться в законопроект, министр экономики отметил, что вначале документ нужно вынести на рассмотрение президиума Совета министров. «Нужно посмотреть отношение высших должностных лиц к этой теме. Нам хотелось бы, чтобы этот документ вошел в следующем году в пакет законопроектов нового парламента», — сказал Крутой.

Министр экономики отметил, что основой будущего законопроекта станет разработанная концепция.

«С учетом наших правил законотворчества в концепции содержится около 70% норм будущего законопроекта. Сейчас задача нашего министерства — понять, какие именно блоки войдут в финальную версию», — отметил Крутой.

При этом он подчеркнул, что «пустой документ» Минэкономики не будет вносить в правительство.