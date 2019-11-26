Официально: пенсии упали

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По официальным данным Национального статистического комитета, в октябре по сравнению с сентябрем реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 0,5%, за последние 12 месяцев — вырос на 12,8%.

Вот как менялись пенсии (реальный размер) в этом году:

  • январь — -0,9% (к предыдущему месяцу);
  • февраль — +1,1%;
  • март — +0,4%;
  • апрель — +0,04%;
  • май — +5,8%;
  • июнь — +0,1%;
  • июль — -0,2%;
  • август — +6,9%;
  • сентябрь — -0,5%;
  • октябрь — 0,5%.

1 мая 2019 года трудовые пенсии были повышены на 6,5%. Средний размер пенсии по возрасту по сравнению с апрелем вырос на 24,9 рубля до 418,4.

1 августа трудовые пенсии были увеличены в среднем на 6,6% — с 405,05 до 431,8 рубля. Средний размер пенсий по возрасту составил 446,1 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в октябре 2019 года на учете состояло 2 млн 518,5 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 432,3 рубля (на уровне сентября), что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 38,5% средней зарплаты.


Средняя зарплата бюджетников в октябре выросла на 1,1%

Средний размер пенсии по возрасту в октябре составил 446,8 рубля (на уровне сентября) по инвалидности — 388,7 рубля (на уровне сентября), по случаю потери кормильца — 293,4 (не изменился), социальной пенсии — 214,2 (не изменился).

Александр Лукашенко, выступая в апреле с посланием к народу и парламенту, поручил подготовить решение о повышении пенсий в этом году. Он напомнил, что в 2018-м пенсия повышалась дважды.

«Ее рост должен быть и в этом году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире», — сказал официальный лидер.

При этом он отметил, что пенсионеры порой уходят на пенсию «в хорошем здравии с активной творческой работы».

«Надо дать им возможность работать. Пусть работают. Талантливые, способные люди, законопослушные. Человек до 75 лет и даже 80 в здравом уме и может неплохо работать. Надо создать им условия, и меньше будет жалоб», — считает Лукашенко.

В 2018 году трудовые пенсии были повышены 1 августа на 10%, 1 ноября — на 5,3%.
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