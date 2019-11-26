Склады промышленной продукции вновь трещат по швам

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Официальная статистика вновь зафиксировала увеличение запасов готовой продукции на складах белорусских промышленных предприятий.

Как сообщается, в денежном выражении запасы выросли на 175,3 млн рублей (на 1 ноября они составили 5 млрд 35,8 млн рублей).

Как отмечается, они растут второй месяц подряд. В частности, за сентябрь плюс составил 95,8 млн рублей.

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-октябре 2019 года составило 65,3% против 59,1% в январе-октябре 2018-го.


Продукция никому не нужна? В промышленности склады продолжают трещать по швам

По итогам прошлого месяца наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минска (98,8% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минская область (90,8%), Брестская (77,4%), Гродненская (73,8%), Могилевская (65%).

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (37,8%) и Гомельской (32,7%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 ноября 2019 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,2 раза превысили среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,3 раза), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2 раза), машин и оборудования (в 1,8 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 7,8% (на 1 ноября 2018 года — 5,4%), в обрабатывающей — 75,1% (68,3%), в том числе в пищевой промышленности — 57,3% (60,5%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 94,5% (80,9%). В металлургическом производстве этот показатель на 1 ноября 2019 года составил 35,5% (28,2%), в производстве электрооборудования — 82,3% (55,8%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 86,9% (71,3%), транспортных средств и оборудования — 110,5% (90,9%), химических продуктов — 45,9% (49,2%), нефтепереработке — 3,2% (2,8%).

Независимые эксперты в комментарии БелаПАН ранее отмечали, что рост складских запасов в промышленности связан с выпуском неконкурентоспособной продукции и падением спроса на внешних рынках.
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Тэги: промышленность склады

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