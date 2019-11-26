В «Великом камне» займутся производством электротранспорта

Производственный корпус дочернего предприятия швейцарской компании Carrosserie Hess AG ООО «Хесс Грейт Стоун» открыт в индустриальном парке «Великий камень».

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Предприятию, которое займется производством электрического пассажирского транспорта, присвоен статуса резидента парка, сообщает пресс-служба правительства.

В основе технологии производства — модульная система сборки. Данный вид транспорта будет отличаться отсутствием выбросов углекислого газа в атмосферу и тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.

Выйти на полный цикл производства продукции компания планирует в 2021 году. К этому времени здесь будут производить 45-50 кузовов автобусов, в дальнейшем стоит задача производить также порядка 40 электробусов. При этом вся продукция будет уходить на экспорт.

Компания HESS основана в Швейцарии в 1882 году, предприятие занимается производством троллейбусов, автобусов и автобусных прицепов.