Власти работают над поручением Лукашенко по декриминализации «экономических статей»

Министерство экономики продолжает работу с силовыми структурами по теме дальнейшей декриминализации экономических нарушений.

Как заявил 26 ноября министр экономики Дмитрий Крутой в кулуарах заседания Белорусско-швейцарского делового совета, в настоящее время продолжается работа в этом направлении, тем более, «есть и желание, и поручение (главы государства) это дело продолжать».

Он обратил внимание, что в Орше введен мораторий на любые проверки бизнеса «за исключением случаев откровенного криминала».

«Есть президентское поручение еще раз посмотреть и Уголовный, и Уголовно-процессуальный кодекс именно в экономической сфере, в том числе с точки зрения задержаний», — отметил Крутой.

По его словам, «идет конструктивная работа с силовыми ведомствами» по этому вопросу. Ноябрьский запрос по этой теме к бизнес-союзам министр объяснил так: «Хотели подпитаться фактурой».

В ноябре Министерство экономики направило письмо бизнес-союзам, в котором отметило, что «в связи с работой по оптимизации уголовной ответственности, связанной с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности», министерство собирает сведения о последствиях для бизнеса задержаний, заключения под стражу, лишения свободы руководителей коммерческих организаций.