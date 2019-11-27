Погода в среду: будет тепло, но сыро

/ Общество
Просмотров: 90

Сегодня влияние на погоду в Беларуси будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

Иллюстрация pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет относительно тепло, но сыро. В некоторых регионах выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Кое-где сгустится туман; ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного.

Максимально в середине дня воздух прогреется до -2..+3°C(в юго-западных регионах до +4..+6°C).

В столице вероятность осадков составляет 30-40%. Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Столбик термометра днем будет колебаться около 0.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

После первого снега в Беларуси зарядят дожди

После первого снега в Беларуси зарядят дожди

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха

В Беларусь идет жара «за тридцать» и засуха