Погода в среду: будет тепло, но сыро

Сегодня влияние на погоду в Беларуси будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе.

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По прогнозам синоптиков, будет относительно тепло, но сыро. В некоторых регионах выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Кое-где сгустится туман; ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный слабый до умеренного.

Максимально в середине дня воздух прогреется до -2..+3°C(в юго-западных регионах до +4..+6°C).

В столице вероятность осадков составляет 30-40%. Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Столбик термометра днем будет колебаться около 0.