Посол Швейцарии: потенциал для увеличения товарооборота с Беларусью огромный

Потенциал для увеличения белорусско-швейцарского товарооборота огромный, заявил посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт.

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Выступая 26 ноября на заседании Белорусско-швейцарского делового совета, дипломат отметил, что в 2019 году правительство его страны приняло решение о повышении статуса дипломатического присутствия в Беларуси.

«Нынешний год войдет в историю наших отношений, так как правительство Швейцарии в мае этого года приняло решение преобразовать постоянное представительство в Беларуси в посольство. Это сигнал для расширения наших отношений», — сказал Альтерматт.

По его словам, в 2018 году товарооборот между двумя странами составил 170 млн швейцарских франков, при этом белорусский экспорт вырос на 8%, швейцарский — на 11%.

«В январе-сентябре этого года товарооборот между нашими странами продолжил расти. При этом очевидно, что с обеих сторон потенциал для увеличения товарооборота огромный», — сказал Альтерматт.

«Мы надеемся, — продолжил посол, — что в следующем году Беларусь завершит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. Мы будем приветствовать вступление Беларуси в ВТО, это позволит упростить доступ ее товаров на зарубежные рынки».

Дипломат отметил, что швейцарские компании проявляют интерес к работе на белорусском рынке.

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, присутствовавший на заседании делового совета, сообщил, что в стране работают 104 компании со швейцарским капиталом.

«Многие швейцарские компании интересуются приходом в Парк высоких технологий. Мы этот процесс будем всячески поддерживать», — заявил министр.