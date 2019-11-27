Воронецкий: роль Беларуси как донора безопасности в регионе будет расти

На Берлинском внешнеполитическом форуме депутат Валерий Воронецкий заявил об особой роли Беларуси в содействии снижению напряженности в Восточной Европе.

Фото со страницы Валерия Воронецкого в соцсети

«Сохраняя взаимоуважительные и прагматичные отношения со всеми своими соседями, в первую очередь с Россией и ЕС, Беларусь как суверенное и независимое государство реально вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, содействует диалогу и повышению взаимопонимания между основными игроками», — заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным.

На своей странице в социальной сети бывший замминистра иностранных дел, бывший постпред Беларуси в ОБСЕ Воронецкий сообщил, что выступил и ответил на вопросы в панельной дискуссии с участием министра иностранных дел Грузии, бывшего посла в Минске Давида Залкалиани, заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль и спикера фракции ХДС в бундестаге по международным вопросам Родериха Кизеветтера. Дискуссия была посвящена проблематике Европейской политики соседства.

«Основное внимание было уделено обсуждению инициативы ЕС «Восточное партнерство» и ее влиянию на стабильность и безопасность в регионе», — отметил Воронецкий.

Отвечая на вопрос модератора о видении Беларусью своей роли в содействии снижению напряженности в восточноевропейском регионе в контексте противостояния Запада и России, он «подчеркнул особую роль нашей страны в этом». Депутат «призвал к ответственному подходу и взаимному учету интересов, прежде всего самих стран региона, при выработке стратегических целей развития сотрудничества».

Он высказал мнение, что «в конечном итоге и ЕС, и Россия заинтересованы в том, чтобы регион Восточной Европы стал процветающим, стабильным и безопасным, а не зоной конфликтов и геополитического противостояния».

«Это способствовало бы консолидации Большой Европы и повышению ее конкурентоспособности. В этих условиях, очевидно, будет возрастать роль Республики Беларусь как независимого и суверенного государства и донора стабильности и безопасности в регионе», — считает Воронецкий.

Он отметил, что Беларусь была впервые приглашена к участию в Берлинском внешнеполитическом форуме — «авторитетнейшей международной аналитической площадке».

«Важный сигнал — мнение белорусской стороны и, в частности, парламента, относительно будущего Европы представляет большой интерес», — написал депутат.