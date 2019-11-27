Подержанные авто растут в цене

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По данным аналитиков российского авторынка, особым дефицитом у желающих приобрести машину являются «трехлетки».

Специалисты рынка отмечают, что часть клиентов на фоне недостатка предложений на вторичном рынке и высоких цен на новые машины могут и вовсе отказаться от покупки авто, пишет «Коммерсантъ».


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Средняя стоимость автомобилей с пробегом в третьем квартале, по данным сервиса «Авто.ру», выросла на 1,4%, до 567 тыс. руб. Машины B-класса подорожали на 11,4%, в среднем до 264 тыс. руб. Стоимость машин SUV-сегмента значительно выше — на 27,5%.

По информации «Автостата», в третьем квартале рынок автомобилей с пробегом вырос почти на 1,4%, до 1,4 млн машин.

Как подчеркивает ведущий аналитик «Авто.ру» Алексей Муханов, динамика цен на вторичном рынке во многом определяется ценами на новые автомобили, а они стабильно растут.
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Тэги: авторынок Персона: Алексей Муханов

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