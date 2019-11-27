Промышленные предприятия погрязли в долгах

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Просроченная задолженность промышленных предприятий по кредитам и займам на 1 октября составила 1 млрд 684,5 млн рублей.

По данным Национального статистического комитета, с начала года задолженность увеличилась на 19,3% (за сентябрь — на 6,6%).


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В целом задолженность по кредитам и займам на 1 октября нынешнего года составила 42 млрд 392,2 млн рублей — на 0,3% меньше, чем на 1 января 2019 года, и на 1,2% меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Просроченная кредиторская задолженность с начала года уменьшилась на 6,3% и составила 3 млрд 400,7 млн рублей, с 1 сентября — увеличилась на 1,9%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность с 1 января выросла на 16,6% до 726,5 млн рублей, за сентябрь 2019 года — снизилась на 4,8%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года снизилась на 3,6% (до 5 млрд 529,1 млн рублей), за сентябрь — на 1,9%.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2019 года составила 21 млрд 30,9 млн рублей, или на 2,2% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 0,1% больше по сравнению с 1 сентября.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась  с 1 января 2019 года на 1,9% и на 1 октября составила 4 млрд 675 млн рублей (за сентябрь зафиксирован рост на 1,8%).


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Внешняя просроченная дебиторская задолженность за девять месяцев текущего года увеличилась на 1,2% и составила на 1 октября 651,5 млн рублей. За сентябрь она выросла на 2,6%.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 15,8% до 5 млрд 997,2 млн рублей, за сентябрь — снизилась на 0,6%.

Дебиторская задолженность на 1 октября 2019 года составила 21 млрд  379,1 млн рублей, или на 9,3% больше, чем на 1 января текущего года, и на 0,4% меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Независимые эксперты считают, что без структурных реформ проблемы с долгами предприятий будет усугубляться. Они отмечают, что большой процент выручки идет на погашение долгов, а банковская система накопила много «токсичных» активов.
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Тэги: промышленность задолженность по кредитам

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