Белорусские «пляжники» проиграли россиянам и покидают чемпионат мира

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В решающем поединке за выход в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу белорусская сборная уступила россиянам.

Фото с сайта es.fifa.com

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной России.

Напомним, ранее белорусы взяли верх над командой ОАЭ — 5:1 и уступили Сенегалу — 2:7.

 
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Тэги: пляжный футбол

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