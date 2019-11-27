Белорусские «пляжники» проиграли россиянам и покидают чемпионат мира

В решающем поединке за выход в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу белорусская сборная уступила россиянам.

Фото с сайта es.fifa.com

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной России.

Напомним, ранее белорусы взяли верх над командой ОАЭ — 5:1 и уступили Сенегалу — 2:7.