Белорусские «пляжники» проиграли россиянам и покидают чемпионат мира 27.11.2019 / 09:57 / Спорт Просмотров: 65 A- A+ В решающем поединке за выход в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу белорусская сборная уступила россиянам. Фото с сайта es.fifa.com Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу сборной России. Напомним, ранее белорусы взяли верх над командой ОАЭ — 5:1 и уступили Сенегалу — 2:7. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: пляжный футбол Другие материалы на эту тему: Турнир по пляжному футболу в Витебске собрал шесть сборных В Витебске проходит международный турнир по пляжному футболу